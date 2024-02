Não devia tomar café de manhã antes de escovar os dentes, diz dentista

Bebe café de manhã logo depois de acordar? Cuidado! Não o devia fazer com o estômago vazio e muito menos antes de escovar os dentes, alerta Daz Singh, um dentista, citado no Huffpost, agregador de blogues. Porquê? Tem consequências muito desagradáveis para a saúde oral.

Primeiro, o dentista explica que consumir café antes de lavar os dentes pode contribuir para o aparecimento de manchas nos dentes porque o pigmento do café pode "infiltrar-se na estrutura do esmalte".

Explica ainda que "a exposição consistente ao café, especialmente antes das práticas de higiene oral matinais, aumenta o risco de erosão do esmalte, sublinhando a importância da escovagem atempada dos dentes e da manutenção da saúde oral para mitigar estes efeitos".

Para além disso, "a rica composição nutricional do café, incluindo açúcares e proteínas, serve como substrato para o metabolismo bacteriano, promovendo a formação de biofilmes e placa dentária".

Por último, explica que "consumir café antes da escovagem matinal dos dentes pode contribuir para o mau hálito, cientificamente conhecido como halitose, através de uma combinação de fatores relacionados com a composição do café e com o microbioma oral".

