Bolo de banana sem açúcar; a receita ideal para quem não quer engordar

Açúcar? Nada disso. É possível fazer bolos sem usar este ingrediente. Não acredita? Basta seguir a receita do 'website' Australia's Best Recipes. Veja se tem tudo o que precisa em casa.

Ingredientes:

2 xícaras de farinha integral

2 colheres de chá de fermento

½ colher de chá de bicarbonato de sódio

60 gramas de manteiga

1 ovo

1/2 xícara de tâmaras sem caroço picadas

4 bananas esmagadas

1/3 xícara de leite

Modo de preparação:

1- Numa tigela, bata a manteiga com o ovo e uma colher de sopa de farinha.

2- Junte as tâmaras e as bananas e bata bem. Noutra taça, acrescente a farinha, o fermento e o bicarbonato de sódio. Adicione o leite e junte as duas misturas.

3- Leve ao forno durante 30 minutos ou até que esteja assado.

