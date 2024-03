Médico aponta três alimentos que causam envelhecimento mais rápido

O neurocientista Robert Love causou alvoroço no TikTok ao revelar três alimentos que, segundo ele, "aceleram o envelhecimento". Em um vídeo publicado na plataforma, Love explica como esses alimentos podem prejudicar a saúde e contribuir para o processo de envelhecimento.

1. Carne de churrasco:

Love afirma que a carne de churrasco pode aumentar a inflamação no corpo, o que pode levar ao aparecimento de rugas e outros sinais de envelhecimento. "Quanto mais inflamação as pessoas têm, mais ficam com rugas", diz ele.

2. Açúcar refinado:

O especialista destaca que o açúcar refinado é prejudicial por três motivos:

Aumento de peso: O consumo excessivo de açúcar pode levar ao ganho de peso, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e doenças cardíacas.

Inflamação: O açúcar também aumenta a inflamação no corpo, o que pode acelerar o processo de envelhecimento.

Doença de Alzheimer: O consumo elevado de açúcar está associado a um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, que por sua vez é um fator de risco para a doença de Alzheimer.

3. Alimentos fritos:

Love adverte que os alimentos fritos são ricos em carboidratos, que podem elevar o nível de açúcar no sangue. Além disso, esses alimentos geralmente são fritos em óleos que podem aumentar drasticamente a inflamação no co

Eis o vídeo abaixo:

