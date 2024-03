Psicanalista explica: saiba como identificar pensamentos autossabotadores

Você já se viu preso em um ciclo aparentemente interminável de comportamentos indesejados, questionando por que continua repetindo padrões prejudiciais? É importante perceber como surgem bloqueios e vícios emocionais através das experiências dolorosas do passado. Pensamentos autossabotadores podem causar bloqueios emocionais como, crenças limitantes, sentimento depreciativo, impulsivo e destrutivo.

O psicanalista Anderson Carlos, autor do livro 'Bloqueios & Vícios Emocionais – Como Vencê-los', destaca que todos possuímos algum vício emocional, sendo esse o cerne dos problemas enfrentados ao longo da vida. A ciência aponta que as células possuem receptores para moléculas emocionais, e essas, assim como as drogas, podem tornar-se viciantes.

Como identificar estes comportamentos?

Você inventa desculpas constantes para não fazer determinada coisa, sobre a qual anda falando há anos?

Você mantém pelo menos 2 ou 3 objetivos/sonhos, que nunca concretiza?

Se analisar atentamente o seu discurso/narrativa, percebe que recorre frequentemente à desculpa da falta de tempo?

Todos os anos, por exemplo, nas resoluções de Ano novo, promete algo a si próprio, com motivação e convicção acreditando que desta vez vai mesmo prosseguir, mas os anos passam e nunca cumpre?

Culpa o trabalho, os filhos, os pais, os hobbies ou outras áreas da sua vida, por não conseguir realizar o que realmente quer?

Você sente frequentemente um sentimento de arrependimento profundo, por tudo o que não fez e por todas as oportunidades que não agarrou?

Recorre frequentemente a narrativas negativistas, como por exemplo, "agora já não dá", "Já não tenho idade para isso", "agora é quase impossível”, "já não vale a pena tentar", "Já não sou capaz", etc.

Se você se identificou com mais de quatro destes tópicos, você pode ser um autossabotador crônico e procurar ajuda de um especialista pode te auxiliar a ultrapassar estes sentimentos e comportamentos.

Como se livrar de comportamentos autossabotadores?

Reconhecer as emoções viciantes é fundamental, pois são elas que controlam nossas escolhas e nos mantêm presos a padrões de comportamento repetitivos. O autoconhecimento se revela como a chave para liberar-se dessas correntes emocionais, permitindo o real controle sobre as decisões na vida.

O desenvolvimento do autoconhecimento não é apenas um luxo, mas uma necessidade crucial para quebrar a automatização de comportamentos autossabotadores (é quando, de propósito ou sem perceber, você cria dificuldades para fazer coisas importantes ou para se enxergar e se posicionar no mundo). Este processo contínuo é como estabelecer um novo padrão, um hábito que, ao ser cultivado, enfraquece os vícios emocionais, até que desapareçam por completo.

Ao abraçar o autoconhecimento, você se liberta da posição de vítima das circunstâncias, tomando as rédeas da sua vida e rompendo com padrões viciosos que impactam todas as áreas do seu ser. Permita-se agir de forma consciente em direção à liberdade emocional e ao controle genuíno sobre suas escolhas.

[Psicanalista Anderson Carlos, autor do livro Bloqueios & Vícios Emocionais – Como Vencê-los]© Divulgação