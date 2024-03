Três signos que estão sempre preocupados com dinheiro

Tem um amigo que fica stressado quando alguém fala de dinheiro ou finanças? Babs Cheung, uma astróloga, citada na Bustle, enumerou os signos que estão sempre preocupados com dinheiro. É muito provável que encontre o seu amigo nesta lista.

Touro (20 abril a 21 de maio)

Sim, alguns nativos deste signo gostam de luxo e de gastar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, existem outros que "não querem gastar um centavo, mesmo quando têm dinheiro extra". Pensam muito em todas as compras que fazem até as pequenas. Querem sentir-se estáveis e financeiramente seguros.

Virgem (23 de Agosto a 23 de Setembro)

Quando alguém menciona finanças, os indivíduos deste signo começam (quase) imediatamente a suar. Tendem a escolher "os empregos com salários mais baixos, como o ensino ou a arte, o que pode significar que vivem de salário em salário", o que aumenta significativamente a ansiedade.

Capricórnio (22 de dezembro a 21 de janeiro)

São muito responsáveis e preocupam-se com a longevidade. Estão sempre tentando "diversificar as suas carteiras de ações e a melhorar as suas posições financeiras". Quando acordam olham imediatamente a conta bancária e os seus investimentos. Consideram que trabalhar mais ajuda a resolver os problemas com dinheiro.

