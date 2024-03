Sem desperdício! Aprenda a fazer bolinho de arroz assado

Sobrou ingredientes da última refeição? Margarina Puro Sabor ensina a fazer Bolinho de Arroz, que além de ser simples e fácil de fazer, leva ingredientes facilmente encontrados na despensa, evitando o desperdício de alimentos.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Bolinho de Arroz Assado

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz polido cozido

2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

1 ovo médio

1 colher (chá) de sal

1 pimentão vermelho pequeno limpo e picado em pedacinhos

1 pimentão verde pequeno limpo e picado em pedacinhos

2 colheres (sopa) de ervas frescas picadas (cebolinha-verde, manjerona)



Modo de preparo:

Bata no processador o arroz com a Margarina Puro Sabor, o ovo e o sal. Ao obter uma pasta, misture os pimentões e as ervas picadas. Mexa com uma colher e arrume os bolinhos em colheradas em uma assadeira antiaderente. Leve ao forno preaquecido em temperatura média (180°C) por 20 minutos ou até os bolinhos ficarem levemente firmes. Retire do forno.