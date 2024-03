Quer que a sua relação dê certo? Terapeuta revela os hábitos a evitar

Estar numa relação pode ser desafiante. O dia a dia, traz vários desafios e existem ações que podem comprometer a ligação que tem com a outra pessoa. Se quer que tudo dê certo, o melhor é evitar alguns hábitos.

A terapeuta Radhika Mohta revelou ao 'website' Health Shots os hábitos que deve evitar.

Atenção às mensagens de texto

"É importante ir além das mensagens de texto e passar bons momentos juntos pessoalmente."

Cuidado com o que coloca nas redes sociais

"Pode estar forçando uma imagem do que realmente é."

Presumir que o primeiro encontro será um conto de fadas

"Existem vários motivos que podem fazer com que o encontro não seja o que imaginou."

Ficar acumulado

"Concentre-se em apreciar as qualidades um do outro e a ligação que têm."

Apressar a intimidade física

"Priorize a ligação emocional e o respeito em vez da intimidade física, isto se estiver à procura de uma relação duradoura."

Acreditar no que dizem

"As palavras podem enganar, mas as ações dizem muito mais sobre as intenções de uma pessoa."

Não planejar um novo encontro

"A comunicação e as várias atividades em conjunto vão ajudar."

