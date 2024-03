Coisas MUITO esquisitas que achamos atraentes nas pessoas - Nossas ideias de beleza passaram por mudanças, especialmente nos últimos anos. Felizmente, aqueles padrões rígidos de mulheres magras, homens sarados, rostos simétricos e perfeitos já não ditam a preferência do grande público. Na internet, muita gente revelou achar indivíduos com aspectos físicos peculiares ou traços específicos de personalidade, que não são habitualmente populares, com um charme irresistível... Ou seja, há esperança para todos nós! De detalhes que você talvez nem tenha notado às coisas que normalmente seriam o oposto de atraentes, as massas estão mostrando um gosto mais amplo na busca pelo par ideal. Clique na galeria e confira o que as pessoas acham estranhamente atraentes com base em pesquisas no Reddit e em algumas publicações.

© <p>Shutterstock</p>