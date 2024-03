O que é a hepatite e como pode ser tratada? - De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 325 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com hepatite B crônica ou hepatite C. Já um número surpreendente de 114 milhões de indivíduos são afetados pela hepatite A, transmitida através da ingestão de alimentos e água contaminados ou por meio do contato direto com o paciente infectado. Mas o que é exatamente a hepatite, como é identificada e que tratamentos existem? Clique na galeria a seguir para ver um breve resumo desta doença global.

© <p>Shutterstock</p>