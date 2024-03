Veja como preparar um delicioso Espaguete com Pesto de Coentro

Espaguete é um clássico nos almoços em família, não é mesmo? E já que existem vários tipos de molhos para a massa, para te ajudar a inovar, sugerimos Espaguete com Pesto de Coentro, diferente da versão original, feita com manjericão. A sugestão é preparar com coentro e calabresa em cubinhos como acompanhamento. Experimente!

Para aprender a fazer, confira a receita abaixo:

Espaguete com Pesto de Coentro

Ingredientes:

500 g de Espaguete Massa de Sêmola Pilar

400 g de calabresa em cubinhos

300 ml de Azeite

2 xícaras de folhas de Coentro

50 g de castanha

2 dentes de alho

60 g de queijo parmesão

sal

pimenta do reino

Modo de Preparo:

- Cozinhe o espaguete em uma panela com água e sal por 6 minutos. Escorra a massa e reserve.

- Em uma panela, doure os cubinhos de calabresa com um pouco de azeite e reserve.

- Bata no liquidificador as folhas de coentro, o alho, o azeite, o queijo parmesão, a castanha, o sal e a pimenta.

- Ao terminar, envolva o espaguete cozido com o molho pesto e a calabresa. Sirva.

Rendimento: 5 porções

Tempo de Preparo: 20 minutos