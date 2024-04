Excessos na Páscoa? Guarde esta receita detox para os próximos dias

Assim como o Natal, a Páscoa é uma época de excessos. Considerando as grandes quantidades de comida consumida ao longo do dia, é uma boa ideia ter uma receita de suco detox à mão. Esta é do site Wholesome Yum.

Ingredientes:

2 xícaras de espinafre fresco

1 abacate médio

1 xícara de pedaços de abacaxi

1 e 1/2 xícara de água de coco

2 colheres de chá de gengibre

2 colheres de chá de sementes de chia

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador.

Misture bem até obter uma consistência homogênea.

Está pronto para servir.

