Cinco truques para acabar com os fungos nos pés

Os fungos nos pés podem representar uma preocupação, sendo crucial lidar rapidamente com a questão para evitar complicações mais graves. Existem métodos simples que podem ajudar a tratar dos fungos.

O site Mi bebé y yo compartilha algumas dicas úteis. Aqui estão elas:

Óleo da árvore do chá: Com propriedades antifúngicas e cicatrizantes, é recomendável misturá-lo com outro óleo. Basta aplicar diariamente nos pés secos e limpos.

Bicarbonato de sódio: Faça uma pasta com bicarbonato de sódio e água morna e aplique nos pés, deixando agir por 20 a 30 minutos várias vezes ao dia.

Vinagre de maçã: Dilua uma chávena de vinagre de maçã em um litro de água e mergulhe os pés na solução por 20 minutos.

Amido de milho: Aplique entre os dedos e nas solas dos pés.

Alho: Descasque alguns dentes de alho e ferva-os em água por 10 minutos. Desligue o fogo, coloque a água em uma bacia e mergulhe os pés na mistura por 20 minutos.





