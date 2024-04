Como congelar abacates: Dicas não desperdiçar e manter a qualidade

Muitas pessoas optam por congelar alimentos para preservá-los por mais tempo. No entanto, nem todos os alimentos são adequados para armazenamento no congelador. Por quê? Alguns podem estragar-se ou tornar-se impossíveis de usar mais tarde.

Felizmente, o abacate não está incluído nessa lista. Ann Ziata, chef e instrutora do Institute of Culinary Education, nos Estados Unidos, citada no site de Martha Stewart, explica que "embora seja sempre melhor usar abacates frescos, congelá-los tem suas vantagens, como redução de desperdício".

No entanto, é importante lembrar que nem todos os abacates podem ser congelados. Apenas os maduros devem ser congelados, pois "uma vez congelados, não continuarão a amadurecer - mesmo após descongelamento", acrescenta.

Ziata também recomenda que os abacates não sejam congelados inteiros, pois podem ficar moles depois de descongelados. Em vez disso, é melhor cortá-los em fatias ou cubos antes de congelar.

