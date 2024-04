Benefícios do zinco para as mulheres: 11 razões para incluí-lo na dieta

O zinco é um mineral essencial para a saúde de homens e mulheres. No entanto, as mulheres podem se beneficiar ainda mais do zinco, pois ele pode ajudar a aliviar diversos problemas específicos do sexo feminino, como:

Dores menstruais: O zinco pode reduzir a intensidade e a duração das cólicas menstruais.

Endometriose: O zinco pode ajudar a controlar os sintomas da endometriose, como dor pélvica e infertilidade.

Menopausa: O zinco pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa, como ondas de calor, insônia e osteoporose.

Segundo a dietista Ginni Kalra, em declarações ao 'website' HealthShots, são mais os benefícios que as mulheres podem encontrar neste mineral. Conheça-os

Aumenta a imunidade: O zinco ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a proteger contra infecções.

Reduz o risco de acne: O zinco pode ajudar a reduzir a produção de oleosidade da pele e a combater a acne.

Melhora a saúde dos ossos: O zinco é importante para a saúde dos ossos e pode ajudar a prevenir a osteoporose.

Melhora a saúde sexual: O zinco é essencial para a saúde reprodutiva e pode ajudar a aumentar a libido e a fertilidade.

Promove uma melhor digestão: O zinco ajuda a digerir os alimentos e a absorver os nutrientes.

É ideal para os olhos: O zinco é importante para a saúde dos olhos e pode ajudar a prevenir a degeneração macular relacionada à idade.

Regula os níveis de açúcar no sangue: O zinco pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue.

Melhora a fertilidade: O zinco é importante para a saúde reprodutiva e pode ajudar a aumentar a fertilidade.

Promove a saúde do cérebro: O zinco é importante para o desenvolvimento cerebral e pode ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson.

Melhora a saúde cardiovascular: O zinco pode ajudar a reduzir o colesterol e a pressão arterial, e proteger contra doenças cardíacas.

Aumenta o sentido do paladar e do olfato: O zinco é importante para o paladar e o olfato.

Como incluir mais zinco na sua dieta:

Carnes vermelhas: Carne bovina, suína e cordeiro são boas fontes de zinco.

Carnes brancas: Frango e peru também são boas fontes de zinco.

Frutos do mar: Ostras, caranguejos e lagostas são excelentes fontes de zinco.

Feijões: Feijões pretos, feijões vermelhos e lentilhas são boas fontes de zinco.

Nozes e sementes: Nozes, castanhas, amêndoas e sementes de abóbora são boas fontes de zinco.

Laticínios: Leite, queijo e iogurte são boas fontes de zinco.

