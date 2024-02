Seis alimentos que ajudam a controlar o açúcar no sangue

Manter os níveis de açúcar no sangue sob controle é essencial para a saúde de todos, especialmente para pessoas com diabetes ou pré-diabetes.

Para ajudar você nessa missão, a nutricionista Krutika Nanavati, especialista em diabetes, indica 6 tipos de alimentos que você deve incluir na sua dieta:

1. Alimentos ricos em fibra:

Frutas: maçã, pêra, morango, laranja, etc.

Vegetais: brócolis, couve, espinafre, cenoura, etc.

Legumes: feijão, lentilha, grão de bico, etc.

Grãos integrais: arroz integral, aveia, quinoa, etc.

A fibra retarda a digestão e absorção dos carboidratos, evitando picos de açúcar no sangue.

2. Alimentos com gorduras saudáveis:

Nozes: amêndoas, castanhas, nozes pecan, etc.

Sementes: chia, linhaça, gergelim, etc.

Azeite de oliva

Peixes gordos: salmão, atum, sardinha, etc.

As gorduras saudáveis melhoram a sensibilidade à insulina e o controle do açúcar no sangue.

3. Alimentos com proteína:

Peixes: salmão, atum, tilápia, etc.

Aves: frango, peru, etc.

Legumes: feijão, lentilha, grão de bico, etc.

A proteína estabiliza o açúcar no sangue e reduz o impacto glicêmico geral.

4. Ervas e especiarias:

Canela: ajuda a controlar o açúcar no sangue e a reduzir a resistência à insulina.

Açafrão: possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que beneficiam o controle do açúcar no sangue.

Gengibre: melhora a digestão e a absorção de glicose.

5. Vinagre de sidra:

Consumir vinagre de maçã diluído antes das refeições pode ajudar a controlar o açúcar no sangue.

6. Chá verde:

O chá verde é rico em antioxidantes que ajudam a controlar o peso e reduzir o risco de diabetes tipo 2.

