Aprenda a preparar Muffins de Chocolate

Está com alguns biscoitos de Maizena no armário e quer utilizá-los de outra forma na cozinha? Vamos te ajudar com isso ensinando a fazer Muffins de Chocolate, com o sabor da sua preferência, rende até 15 unidades.

Quer saber como fazer? Confira a receita abaixo:

Muffins de Chocolate

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito Maizena Richester

4 ovos

1 xícara (chá) de creme de leite

½ xícara (chá) de Margarina Puro Sabor

1 colher (sopa) de baunilha

1 ½ xícara (chá) de Farinha de Trigo Finna Tradicional

2 xícaras (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de gotas de chocolate

Para Decorar:

2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Modo de Preparo:

- Em uma tigela média, junte os ovos, o creme de leite, a manteiga ou margarina e a baunilha, mexa delicadamente e reserve. Leve ao processador o biscoito e bata até obter uma farofa.

- Em uma tigela funda, junte a farofa de biscoito, a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó e o sal, misture bem, faça uma cova no centro e acrescente os ingredientes líquidos já misturados. Dilua o bicarbonato de sódio em ½ xícara (chá) de água morna, adicione na massa, acrescente o fermento em pó e ½ xícara (chá) de gotas de chocolate, mexa bem até envolver todos os ingredientes e despeje em forminhas untadas com manteiga ou margarina e enfarinhadas;

- Decore por cima com as gotas de chocolate restante e leve ao forno médio (180ºC) por cerca de 40 minutos. Retire do forno, espere amornar e decore com açúcar de confeiteiro. Sirva a seguir.

Rendimento: 15 unidades

Tempo de Preparo: 1 hora

Dica: Querendo preparar os muffins com outros recheios, retire o chocolate em pó da massa e as gotas de chocolate e substitua por 4 colheres (sopa) de geléia de sua preferência.

