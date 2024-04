Adeus, cãibras! Nutricionista sugere 18 alimentos ricos em magnésio

"É verdade que o magnésio regula as contrações musculares, mas faz muito mais do que isso", afirma a nutricionista Joana Pinho, em uma publicação feita na rede social Instagram. Este mineral "é essencial para dar energia ao seu corpo, ajuda a regular o sono e o açúcar no sangue e é imprescindível para uma boa atividade hormonal".

Joana Pinho sublinha ainda que o magnésio não está presente só na banana. "Este nem sequer é o alimento com mais magnésio por 100 gramas - a banana tem 27,3 miligramas e as sementes de girassol têm 325 miligramas", diz.

Com base em tudo isto, a nutricionista compartilhou 18 alimentos ricos em magnésio:

1- Sementes de girassol;

2- Sementes de abóbora;

3- Espinafre;

4- Agrião;

5- Acelga;

6- Couve de Bruxelas;

7- Rúcula;

8- Brócolis;

9- Amêndoa;

10- Caju;

11- Chocolate amargo (com 70 a 80% de cacau);

12- Feijão preto;

13- Quinoa;

14- Abacate;

15- Salmão;

16- Banana;

17- Gérmen de trigo;

18- Tofu.

Leia Também: Proteja seu cérebro e memória com esses 5 alimentos poderosos