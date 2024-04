Sobremesa deliciosa: Pudim de tapioca com sequilhos

Gosta de reunir os amigos ou a família para desfrutar de deliciosas sobremesas? Para te ajudar, ensinamos a receita de um delicioso pudim de tapioca com sequilhos.

Veja a receita!

Ingredientes:

Pudim:

100g Sequilhos de coco Fortaleza

80g tapioca granulada

600ml leite

100ml leite de coco

50g coco ralado

395g leite condensado

4 unidades ovos

Calda:

300g açúcar

Modo de preparo:

Leve ao fogo a tapioca granulada com o leite até formar um mingau. No liquidificador, triture o Sequilhos de Coco até formar um pó.

Acrescente no liquidificador o leite condensado, o leite de coco, os ovos e o coco ralado.

Misture o mingau de tapioca com o creme no liquidificador e processe rapidamente. Reserve o creme do pudim por 10 minutos.

Coloque o açúcar na forma de fundo no meio de 18cm e deixe em fogo baixo até formar um caramelo claro.

Adicione o creme do pudim na forma untada com a calda de açúcar.

Leve ao forno pré-aquecido por 35 a 40 minutos (ou até ficar firme e douradinho) em 180 graus.

Leve para gelar por mais ou menos 2 horas. Desenforme e sirva.