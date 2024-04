Hábitos diários que aumentam as chances de ficar doente - Nós somos abençoados por ter um sistema imunológico que combate invasores o tempo todo, mas alguns vírus conseguem sobreviver e nos infectam. Pegar um resfriado é algo muito comum e, se não for devidamente tratado, pode evoluir para quadros mais sérios. Inclusive, há uma série de hábitos diários (dos quais muitos de nós somos culpados e quase nunca percebemos) que podem prejudicar nossa saúde. Felizmente, algumas mudanças simples no nosso cotidiano podem nos tornar menos propensos a ficar doentes.

© Shutterstock