Pranchas vs flexões. O que é melhor para trabalhar a área abdominal?

Na hora de fazer exercício, o que acha melhor para trabalhar a área abdominal: pranchas ou flexões? Já deve ter-se questionado, mas será que existe um exercício melhor? Dois 'personal trainers' desvendam a resposta.

"Tanto as pranchas quanto as flexões são exercícios eficazes. No entanto, uma prancha pode ser melhor para a estabilidade e postura geral do core, enquanto os abdominais são melhores para atingir especificamente a área abdominal", conta John Bauer.

Ainda assim, não significa que deve optar por um ou pelo outro. "Não precisa escolher um em vez do outro. Se não tem limitações, como dores nas costas, pode realizar ambos no treino, alternando entre os dias", explica Stan Kravchenko.

Por exemplo, pode fazer pranchas num dia e flexões no outro, tudo para permitir que os músculos descansem.

