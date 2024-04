Comece o dia com energia e sabor: faça sua própria granola caseira

Cansado de comprar granola industrializada cheia de ingredientes artificiais e aditivos? Que tal preparar a sua própria granola em casa, de forma rápida, fácil e com ingredientes frescos e nutritivos? Com esta receita do Eat Well 101, você terá um café da manhã delicioso e saudável para começar o dia com energia e disposição.

Ingredientes:

200g de farinha de aveia

110g de mel (mais 1 colher de sopa para finalizar)

2 colheres de sopa de óleo neutro

1 colher de sopa de caramelo líquido

30g de avelãs picadas

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Em um tacho, aqueça o óleo e o mel em fogo baixo, mexendo sempre até o mel dissolver completamente.

Em uma tigela grande, misture a farinha de aveia com as avelãs picadas.

Quando o óleo e o mel estiverem homogêneos, despeje sobre a mistura de aveia e avelãs e mexa bem com uma colher de pau até que todos os ingredientes estejam incorporados.

Adicione o restante do mel e o caramelo líquido.

Espalhe a mistura uniformemente em um tabuleiro forrado com papel vegetal.

Leve ao forno pré-aquecido por cerca de 35 minutos, mexendo a granola a cada 15 minutos para garantir um cozimento uniforme e dourado.

Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de armazenar.

Dicas:

Você pode substituir as avelãs por outras oleaginosas de sua preferência, como nozes, castanhas ou amêndoas.

Para um sabor mais doce, adicione frutas secas como passas, cranberries ou damascos picados.

Experimente adicionar especiarias como canela em pó, gengibre em pó ou noz-moscada para um toque especial.

Armazene a granola em um recipiente hermético em local fresco e seco por até 2 semanas.

