Esteja atento a estes sinais e evite doenças graves no fígado

O fígado desempenha várias funções essenciais em nosso corpo, incluindo o processamento de alimentos e a filtragem de substâncias nocivas. Portanto, é crucial cuidar desse órgão, ficar atento aos sinais e prevenir doenças graves.

Nesta sexta-feira, comemora-se o Dia Mundial do Fígado. O site The Health Site conversou com dois médicos que destacaram os sintomas que podem indicar problemas hepáticos.

"A doença hepática crônica pode impactar significativamente o bem-estar das pessoas. Alguns sintomas são evidentes, como icterícia", explica o médico Kaushal Madan. "Pacientes com essa condição precisam reconhecê-la, entender as mudanças no estilo de vida e o tratamento necessário para melhorar os sintomas", continua.

"O diagnóstico precoce pode guiar as decisões de tratamento e estilo de vida, ajudando os pacientes a compreender e tratar sintomas, como fadiga", acrescenta o médico Jejoe Karankumar.

Adotar uma dieta nutritiva e equilibrada, reduzir o consumo de sal e açúcar, manter-se hidratado, consumir café com moderação, manter um peso saudável, evitar álcool em excesso e praticar exercícios físicos são algumas das dicas para manter a saúde do fígado.

