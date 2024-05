Conheça os sintomas e saiba como se prevenir contra o câncer de boca

Maio é o mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de boca, um mal silencioso, muito mais comum do que se imagina. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram diagnosticados 15.190 novos casos de câncer na cavidade oral em 2021, sendo 11.180 em homens e 4.010 mulheres.

Esse tipo de câncer afeta lábios e estruturas da boca como gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas) e a região embaixo da língua. A doença costuma se instalar de forma silenciosa, não apresentando sintomas perceptíveis.

“O câncer de boca atinge em sua maioria homens acima dos 40 anos, sendo que os principais sintomas são feridas na boca que não cicatrizam em cerca de duas semanas, além de manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas gengivas, cavidade bucal ou nos lábios, espessamento da bochecha, rouquidão e dores na garganta, entre outros”, explica o Cirurgião Dentista Sergio Lago, Implantodontista, Doutor em Periodontia e Embaixador da S.I.N. Implant System.

Entre os fatores de risco para o câncer oral estão a exposição a substâncias tóxicas, como poeira de cimento, amianto e agrotóxicos, o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. “Além disso, a má higienização bucal, infecção pelo vírus HPV e a exposição excessiva ao sol sem proteção também aumentam as chances de se desenvolver câncer na boca e nos lábios”, diz Lago.

A doença ainda apresenta alta taxa de mortalidade, apesar do exame para identificar lesões suspeitas ser relativamente simples, podendo ser realizado por um profissional qualificado, de forma rotineira. “O diagnóstico precoce do câncer bucal pode elevar em até 80% as chances de cura”, afirma o especialista. “Por isso, a melhor conduta para afastar a doença é manter visitas regulares ao dentista, que será capaz de enxergar sinais de câncer em estágio inicial”, conclui.

Quando a doença é detectada, o tratamento geralmente envolve cirurgia para retirada da área afetada pelo tumor. “Em casos mais simples, somente a remoção das lesões já costuma solucionar o problema, porém, em situações complexas o paciente pode precisar também passar por sessões de radioterapia”, conclui Lago.

Quais os principais sinais de alerta do câncer de boca?

Feridas nos lábios e nas bocas que não cicatrizam por mais de quinze dias;

Manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca;

Sangramentos em qualquer região da boca;

Nódulos no pescoço;

Rouquidão persistente;

E os principais fatores de risco?

Tabagismo;

Consumo excessivo de álcool;

Má higiene bucal;

Exposição dos lábios ao sol, sem proteção;

Infecção pelo HPV (papilomavírus humano).

Como prevenir?

Não fumar;

Se vacinar contra o HPV;

Reduzir a exposição ao sol;

Evitar o abuso de bebidas alcoólicas;

Na presença de qualquer sintoma, qual é a orientação ao paciente?

O médico especialista em câncer de boca é o cirurgião de cabeça e pescoço. Muitas vezes, esse tipo de câncer é primeiramente identificado pelo dentista, que encaminha o paciente ao especialista - que, por sua vez, deverá realizar uma investigação mais detalhada para confirmar a presença da patologia.