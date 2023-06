Quem é 'La Maeb', a influencer que compartilhou vídeo abusando de amiga?

Uma influenciadora espanhola, conhecida nas redes sociais como 'La Maeb', foi presa neste domingo por abusar sexualmente de uma amiga enquanto ela dormia em sua casa.

De acordo com a imprensa espanhola, que cita a Guardia Civil, a influenciadora, residente em Almería, gravou o abuso e publicou no TikTok.

Mas quem é Maeb, essa influenciadora que acumula mais de 45 mil seguidores nas redes sociais?

María Escobar Baeza é conhecida como 'La Maeb' e ganhou popularidade durante a pandemia com suas transmissões ao vivo.

A mulher se tornou famosa por seus vídeos sinceros e por responder a críticas sobre sua aparência física ou seus hábitos. No TikTok, onde atualmente possui 20.000 seguidores depois de ter mudado de perfil várias vezes, ela continua fazendo sucesso com conteúdos em que come, arrota e até urina ao vivo.

A tiktoker de 30 anos é estudante de estética, mora com os pais e já tinha sido alvo de denúncias de assédio antes desse triste episódio. Após a notícia de que ela abusou sexualmente de uma amiga, muitos reconheceram que ela já demonstrava comportamentos agressivos em suas transmissões.

Embora algumas pessoas achassem graça em sua atitude, muitas outras começaram a defender que ela tinha atitudes homofóbicas e racistas.

O crime compartilhado nas redes sociais

Maeb foi acusada de abuso sexual por uma amiga. Em seu depoimento, a vítima afirmou que passou a noite na casa da influenciadora e, ao acordar, percebeu que estava sendo tocada sem seu consentimento.

Os agentes da Guardia Civil descobriram que a vítima foi filmada sendo beijada e tocada sem seu conhecimento ou consentimento enquanto dormia, e que a influenciadora publicou um vídeo desses beijos no TikTok.

Além disso, em outra conhecida rede social, ela compartilhou com um grupo privado vídeos de caráter sexual.

