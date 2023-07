Guia ajuda turistas a tirarem a 'foto perfeita' com demonstração de poses

Um guia turístico de Bali, na Indonésia, ganhou fama nas redes sociais ao ajudar um casal de turistas a tirar a "foto perfeita" nas cascatas de Kanto Lampo, em Gianyar.

Um vídeo compartilhado no TikTok por um espectador registrou o momento, que rapidamente se tornou viral. Nele, vemos o guia, vestindo shorts, camiseta e boné pretos, levemente molhado, fazendo poses para o casal do outro lado de um lago, próximo à cascata.

Apesar da multidão ao redor, Wayan Denis não se intimida. Ele estica a perna, levanta o traseiro, levanta o braço, tudo para dar a oportunidade ao casal, que contratou seus serviços como guia, de ter a "foto perfeita".

Após a publicação do vídeo, centenas de internautas elogiaram a dedicação do guia indonésio. Alguns escreveram: "Quero levá-lo para casa", fascinados com as habilidades de Wayan Denis.

A mídia local revelou que Wayan Denis, de 35 anos, é guia desde 2014, quando deixou de trabalhar em um restaurante. Além de mostrar Bali aos turistas, ele também oferece outros serviços, incluindo coaching fotográfico. E ele não é o único; em Bali, há pelo menos 10 guias turísticos que ajudam os visitantes a capturarem a imagem perfeita para compartilhar no Instagram.

Leia Também: Bebê morre após ser esquecida por pais no carro