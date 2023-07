EUA dizem ter matado líder do Estado Islâmico na Síria

O comando central dos Estados Unidos anunciou, este domingo, que uma operação militar no leste da Síria culminou na sexta-feira na morte de Usamah al-Muhajir, um dos líderes do Estado Islâmico na região.

Em comunicado, divulgado a partir das redes sociais, as forças norte-americanas afirmaram que a operação, realizada com drones MQ-9, contribuirá para "destabilizar e degradar os planos do Estado Islâmico de planear e levar a cabo ataques terroristas".

A ação surge no mesmo dia em que os mesmos drones foram "assediados por aeronaves russas, num encontro que durou quase duas horas".

O incidente de sexta-feira é, segundo a Reuters, o mais recente episódio da intensificação das operações dos Estados Unidos na Síria, contra suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico, com vários líderes da organização terrorista a manterem-se escondidos entre a Síria, Turquia e Iraque depois da perda de território em 2019.

U.S. airstrike targets ISIS leader in eastern Syriahttps://t.co/RtzKlBhXKE pic.twitter.com/A6IFnUGlXB — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 9, 2023

Os EUA avisam ainda, no mesmo comunicado, que as operações do Comando Central, com a colaboração da Síria e do Iraque, vão continuar "de modo a conseguir-se uma derrota duradoura do grupo".

O Estado Islâmico continua a ser um dos principais alvos das forças ocidentais e regionais no Médio Oriente, depois de, em 2019, ter deixado de existir com sede própria e passando a resistir em células espalhadas pela região e também no continente africano. No seu pico de atividade, em 2014, a organização terrorista controlava um terço dos territórios iraquiano e sírio, enquanto militantes na Europa levavam a cabo ataques terroristas, na França.

Leia Também: Flórida aperta cerco contra imigração ilegal, e brasileiros buscam rota de fuga