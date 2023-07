Achava que estava estressada. Afinal, tinha doença e apenas 24h de vida

Victoria Danson achava que estava sob muita pressão e estresse quando começou a se sentir extremamente cansada e a sofrer de fortes dores abdominais.

A britânica, de 33 anos, foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável e, mais tarde, com doença de Crohn, desenvolvendo um abscesso no abdômen que resultou em uma sepse mortal.

Os médicos deram a ela 24 horas de vida caso nada fosse feito.

A infecção se espalhou pelo corpo e ela foi submetida a uma cirurgia de emergência para remover o abscesso, que estava localizado nos ovários, relata ela mesma.

Os médicos removeram 18 centímetros do seu intestino, o que a levou a ter que usar uma bolsa de colostomia. "Eu disse a eles que não queria a bolsa, mas essa era a única opção se eu quisesse sobreviver", lembra.

Victoria, que levava uma vida ativa, teve que mudar seus hábitos, algo que inicialmente duvidava ser capaz.

Mãe de uma criança de sete anos, ela admite que teve que fazer um grande esforço para "aceitar minha condição". Hoje em dia, ela lidera uma organização com o objetivo de ajudar pessoas com a mesma doença.

"Sinto que tive que reconstruir toda a minha vida em torno da minha bolsa - por isso, quero ser capaz de dar força e inspirar outras pessoas a terem confiança em seus corpos", disse Danson.

Leia Também: Professor aluga Airbnb e descobre que o quarto é um banheiro com cama