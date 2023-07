O estranho caso (clínico) do homem que ficou com a língua verde e peluda

Um homem de 64 anos, residente do estado norte-americano de Ohio, ficou com a língua verde e "peluda" depois de fumar enquanto tomava o antibiótico 'clindamicina', para tratar uma infecção nas gengivas.

O caso foi estudado e as conclusões agora publicadas na revista científica 'New England Journal of Medicine'.

No artigo, os investigadores explicam que se trata de uma "língua pilosa", condição causada pelo acumular de 'pele morta' nas partes da língua que contêm papilas gustativas.

Apesar de inusitado, o caso não é único. De acordo com a Academia Americana de Medicina Oral (AAOM), cerca de 13% dos norte-americanos são afetados por esta condição. As línguas é que ficam, normalmente, mais amareladas e negras do que verdes como do homem em estudo.

'Língua pilosa'© The New England Journal of Medicine

Ainda que pareça estranha, a condição é considerada pelos especialistas "inofensiva e temporária".

As causas

De acordo com os autores do estudo, os cigarros têm um impacto a longo prazo na saúde da boca, inclusive criando o ambiente ideal para o acumular de bactérias e 'formação de placas'. Aliado a isso, os antibióticos podem alterar a microbiota da boca.



Neste caso, o homem, que é fumador, ficou assim depois de tomar 'clindamicina'.

Para o tratamento, os médicos recomendaram que o norte-americano esfregasse suavemente a língua, quatro vezes ao dia. Além disso, aconselharam-no a deixar de fumar.