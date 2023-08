Queda de avião em estrada da Malásia mata 10 pessoas

Dez pessoas morreram, esta quinta-feira (17), vítimas de um acidente de avião, em Selangor, na Malásia, revela a Associated France Presse (AFP).

De acordo com a AFP, a aeronave caiu em plena estrada, em cima de um carro e de uma moto, matando não só os oito ocupantes do aparelho, como os condutores destes veículos.

O pequeno avião era operado pela Jet Valet e partiu do Aeroporto Internacional de Langkawi às 14h08 locais (3h08 em Brasília) com destino ao Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah.

Em declarações à AFP, a Autoridade da Aviação Civil da Malásia explicou que o primeiro contato da aeronave com a torre de controlo de tráfego aéreo de Subang ocorreu às 14h47 (3h47 em Brasília) e a autorização para a aterragem foi dada um minuto depois.

Às 14h51 (3h51 em Brasília), a torre de controle percebeu uma fumaça proveniente do local do acidente, mas garante que não recebeu qualquer pedido de socorro por parte do aparelho.