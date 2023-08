"Não sou almofada"! Homem agride passageiro que adormeceu no seu ombro

Um homem ‘perdeu as estribeiras’ no metrô do Queens, no estado norte-americano de Nova York, e agrediu um passageiro que adormeceu no seu ombro. O incidente envolveu também um outro passageiro, supostamente amigo da vítima.

O momento foi eternizado em vídeo, que já se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, às quais poderá assistir na galeria acima, é possível ouvir-se o agressor gritando tanto em espanhol, como em inglês.

“Não sou a tua almofada! Vai dormir para outro lado”, sublinha, ao mesmo tempo que insulta a vítima e o amigo.

É no momento em que ele responde que a situação toma outros contornos, com o início das agressões físicas.

Segundo as autoridades, a vítima e o amigo deixaram o metro na estação seguinte, e o agressor seguiu viagem, diz o New York Post.

A dupla apresentou queixa, mas o homem ainda não foi localizado.

