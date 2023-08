EUA: Polícia liga a rádio e avisa que carro de apresentador foi roubado

Ed Schafer foi membro do governo de George W. Bush, pelo que seria de esperar que tivesse algumas noções básicas sobre segurança e precaução. Mas, pelos vistos, teria faltado à aula dos Serviços Secretos sobre não deixar as chaves dentro do carro, e Schafer aprendeu a lição ao vivo numa rádio.

Na última sexta-feira de manhã, o ex-governador do Dakota do Norte estava apresentando um programa de rádio na estação KFGO, uma emissora local em Fargo, quando a polícia ligou para a rádio perguntando se Schafer era dono de um GMC Yukon, de 2020. O carro, um SUV, tinha sido roubado do estacionamento do local de trabalho de Schafer.

Segundo a Associated Press, o veículo é um SUV automático e que dá partida graças à funcionalidade 'Push-Start'. Esta função exige que uma chave esteja inserida numa ranhura para que o veículo ligue. O problema é que Schafer deixou a chave suplente dentro do veículo, permitindo que o ladrão simplesmente entrasse no carro e começasse a dirigir.

O ladrão acabou conduzindo o veículo de volta para a delegacia e rendeu-se às autoridades.

Ed Schafer garante que aprendeu de vez, mas não se livrou de uma bronca da esposa. "A minha mulher questionou porque é que eu não tranco o carro", admitiu o próprio, à Associated Press.