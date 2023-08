Ulas, a família turca que anda de 'quatro'

Na Turquia, existe uma família que se desloca utilizando quatro apoios, não apenas os pés, mas também as palmas das mãos, assemelhando-se à locomoção da maioria dos animais irracionais. Esse fenômeno tem intrigado pesquisadores há vários anos, desafiando nossa compreensão da evolução humana.

De acordo com o New York Post, pelo menos seis dos 18 membros da família Ulas nasceram com essa característica, nunca antes vista em adultos humanos da era moderna. A primeira vez que a família Ulas chamou a atenção do público foi em 2006, por meio de um documentário da BBC intitulado 'A Família que Anda de Quatro', baseado em um artigo científico turco sobre o caso.

No documentário, a família foi descrita como "o elo perdido entre o homem e o macaco", revertendo supostamente três milhões de anos de evolução. No entanto, essa teoria foi duramente criticada no programa '60 Minutos Austrália' pelo professor Nicholas Humphrey, da London School of Economics, que a considerou profundamente insultuosa e cientificamente irresponsável, basicamente sugerindo que eles "não deveriam existir".

De acordo com Humphrey, pesquisadores da Universidade de Liverpool descobriram que os membros afetados por essa característica possuem esqueletos mais semelhantes aos de macacos do que aos de humanos e apresentam o cerebelo encolhido. No entanto, vale notar que os primatas usam os nós dos dedos para locomoção, enquanto os Ulas utilizam as palmas das mãos.

Humphrey também sugeriu que pode haver mais membros da família afetados, uma vez que, desde bebês, eles não foram incentivados a ficar de pé, já que seus pais também se locomovem dessa maneira, o que pode ter afetado seu desenvolvimento.

O professor revelou que as crianças da família Ulas agora estão sob os cuidados de fisioterapeutas e que, com a ajuda de vários equipamentos, já demonstraram alguma melhora em sua mobilidade.

Durante cerca de 20 anos, a família Ulas tem sido objeto de diversos estudos, e os mencionados aqui são apenas dois deles.

