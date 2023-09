Túmulo da civilização maia é encontrado no México com mais de mil anos

Arqueólogos mexicanos fizeram uma descoberta notável durante a construção de uma ferrovia turística: um túmulo que remonta à civilização maia, possivelmente com mais de mil anos. Esta descoberta foi anunciada na segunda-feira.

A descoberta ocorreu este mês durante escavações arqueológicas realizadas como parte de um projeto destinado a atrair turistas para muitos locais associados à civilização maia no sul do México, incluindo os principais resorts de Cancún e Tulum, de acordo com a agência Reuters.

Os restos mortais encontrados pertencem a uma pessoa da elite da civilização maia e foram descobertos perto das ruínas de Palenque, a cerca de dois quilômetros do centro da cidade. A pessoa foi enterrada de barriga para cima, com o rosto voltado para o Norte, de acordo com especialistas.

No túmulo, também foram encontrados três vasos de cerâmica, protetores de ouvido e contas de nefrita.

Este projeto, conhecido como 'Comboio Maia', é uma prioridade para o presidente Andres Manuel Lopez Obrador.

