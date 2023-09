Kadyrov "orgulhoso" de filho por espancar prisioneiro que queimou Alcorão

O líder da região russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov, expressou seu orgulho pelo comportamento de seu filho adolescente, Adam, que agrediu um prisioneiro acusado de queimar o Alcorão. O aliado do presidente russo, Vladimir Putin, compartilhou um vídeo das agressões no Telegram para comprovar as ações de seu filho, que tem 15 anos e agrediu Nikita Zhuravel, um ucraniano de 19 anos, no mês passado.

Kadyrov afirmou: "Ele bateu nele e fez a coisa certa. Acredito que qualquer pessoa que desrespeite qualquer escritura sagrada, incluindo queimá-la ostensivamente, ofendendo dezenas de milhões de cidadãos de nosso grande país, deve sofrer punições severas." Ele acrescentou que estava "orgulhoso" de seu filho, enfatizando que Adam sempre se destacou pela determinação em crescer não apenas entre seus pares, mas também entre os mais velhos, o que ajudou a formar valores adultos de honra, dignidade e defesa de sua religião. Kadyrov também afirmou respeitar a escolha de seu filho.

Nikita Zhuravel apresentou uma queixa junto à provedora de direitos humanos da Rússia, que, em agosto, encaminhou o assunto ao seu homólogo na Chechênia. O jovem foi detido em 20 de maio, na região russa de Volgogrado, após publicar um vídeo queimando um exemplar do Alcorão em frente a uma mesquita, enquanto proferia insultos aos muçulmanos. Segundo as autoridades, Zhuravel confessou ter realizado a ação a pedido dos serviços de segurança ucranianos.

