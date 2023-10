Homem morre após cair do quinto andar durante assalto a apartamento

Um homem morreu, na noite de quinta-feira (5), após sofrer uma queda de cerca de 10 metros em Caserta, no sul de Itália.

As autoridades, citadas pela rede Rai News, suspeitam que o homem estaria tentando assaltar um apartamento na cidade italiana, quando teria ouvido um barulho, temendo ser pego em flagrante. Foi então que teria procurado fugir pela varanda do apartamento, acabando por desequilibrar-se e cair do quinto andar, não sobrevivendo aos ferimentos causados.

Alguns moradores contactaram os serviços de emergência, que se deslocaram ao local, bem como a polícia, que está investigando o caso.

Suspeita-se ainda que o homem contava com a ajuda de um cúmplice, que teria, no entanto, conseguido fugir.