Homem morre em capotamento e namorada grávida dá à luz em hospital

Um homem de 22 anos morreu em um acidente de carro na Itália nesta quinta-feira (20). O acidente aconteceu na estrada entre Maglie e Lecce, no sul do país.

O homem, que não foi identificado, estava no carro com a namorada, que estava grávida de oito meses. A mulher foi levada para o hospital Vito Fazzi, em Lecce, onde deu à luz um bebê.

O bebê, que nasceu com 3 quilos e 150 gramas, está em boas condições de saúde. A mãe, no entanto, foi transferida para a unidade de terapia intensiva do hospital, após sofrer ferimentos graves no acidente.

As autoridades italianas ainda estão investigando as causas do acidente.

Leia Também: Médio Oriente? "Suspensão do Tratado de Schengen tornou-se necessária"