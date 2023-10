Tiktoker conhecida como a 'rainha do narco' é assassinada no Chile

Sabrina Durán Montero, uma das criadoras de conteúdos digitais mais famosas do Chile, foi assassinada em plena luz do dia.

A 'rainha do narco', como era conhecida, foi morta a tiro no bairro Padre Hurtado, em Santiago. A mulher foi surpreendida num cruzamento por dois assaltantes armados que dispararam, pelo menos sete vezes, contra ela.

O carro em que os assassinos fugiram foi encontrado queimado horas mais tarde em um terreno baldio.

A morte da mulher está sendo investigada como se tratando de um ajuste de contas entre gangues, dado o histórico criminal de Sabrina.

A mulher tinha sido libertada da prisão há um mês, depois de ter sido detida numa operação em que estiveram presentes mais de 100 agentes da polícia, relacionado com o tráfico de droga. A traficante atuava na localidade de Las Praderas, onde ela e os seus irmãos lideravam um centro de operações.

A sua gangue estava em confronto direto com outra, que também era liderada por mulheres, algo que não é muito comum no mundo do tráfico de droga. Os dois grupos disputavam o controle territorial.

Segundo o ABC, foi justamente na prisão onde Sabrina começou a ficar famosa, já que alguns dos vídeos que compartilhava era sobre o seu dia a dia na cadeia.

