EUA: 15 pessoas feridas num tiroteio em festa de Halloween

Pelo menos 15 pessoas foram baleadas numa festa de Halloween, em Chicago, Estados Unidos, na madrugada de domingo, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Polícia de Chicago.

Segundo a ABC, a polícia foi chamada após relato de tiros disparados pouco depois da 1h00, horário local.

O suspeito foi detido no local e estaria, de acordo com o mesmo meio, com a arma em sua posse.

Seis mulheres e nove homens foram atingidos e as suas idades estão entre os 26 e os 53 anos.

De acordo com a polícia, uma mulher de 26 anos que sofreu um ferimento de bala no quadril foi levada em estado crítico, bem como um homem de 48 anos que foi atingido três vezes.

