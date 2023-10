Astro do TikTok que se passava por médico é preso na África do Sul

Matthew Lani, que no TikTok tinha mais de 300 mil seguidores antes de a sua conta ser bloqueada, foi preso pelas autoridades sul-africanas, que o acusam de usurpação de identidade e de se fazer passar por médico.

Segundo a BBC, Lani compartilhava conselhos médicos com os seus seguidores, a quem vendia medicação online, sem ter qualificações.

No domingo (29) à noite, após uma 'caça ao homem' que durou semanas, Lani tentou entrar no hospital Helen Joseph, em Joanesburgo, disfarçando-se com uma máscara cirúrgica e um estetoscópio e dando um nome que não era o seu.

Foi, no entanto, pego pelo serviço de segurança do hospital, que contactou as autoridades. Lani ainda tentou fugir pela janela de um banheiro, mas sem sucesso.

Em comunicado, a polícia de Gauteng disse que o homem utilizava frequentemente este hospital para "fazer curadoria de conteúdo enganoso sob o pretexto de ser um médico qualificado".

O TikToker alegava ter estudado medicina na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, mas a instituição nega tal afirmação. Segundo a BBC, o departamento de Educação da África do Sul afirma que Lani nem sequer completou o ensino médio.