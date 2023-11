Locutor de rádio é morto a tiros durante transmissão ao vivo

Um locutor de uma rádio das Filipinas foi morto a tiros durante uma transmissão ao vivo, que estava a sendo transmitida na rede social Facebook, este domingo, na cidade de Calamba.

O ataque foi testemunhado por quem estava assistindo à transmissão da estação 94.7 Gold FM Calamba, que era transmitida a partir da residência do jornalista Juan Jumalon, de 57 anos, noticiou a Associated Press.

O mesmo meio informou que o homem, mais conhecido como ‘DJ Johnny Walker’, foi alvejado duas vezes, tendo sido declarado como morto a caminho do hospital.

O crime, que foi levado a cabo por um indivíduo que fingiu ser um fã do programa, ficou registrado em vídeo, tendo o homem roubado o colar de ouro de Jumalon antes de abandonar o local com um acompanhante, que o aguardava num motociclo, estacionado no exterior da residência.

O presidente Ferdinand Marcos Jr. condenou o assassinato do jornalista, tendo apelado às autoridades para que encontrem o responsável.

Está em curso uma investigação para determinar se o homicídio se deveu a questões laborais.

Vale destacar que este é considerado um dos países mais perigosos do mundo para os jornalistas. De acordo com órgãos locais, Jumalon é o quarto jornalista morto desde que o presidente ocupou o cargo, em junho de 2022, e o 199.º desde 1986.

