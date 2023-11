Mulher é presa por vender chocolate 'misterioso' que adoeceu pessoas

Uma mulher, de 63 anos, foi presa, depois de ter vendido um chocolate que deixou várias pessoas doentes em Mansfield, Nottinghamshire, Inglaterra.

A detenção surgiu depois de a polícia começar a investigar relatos de que várias pessoas tinham se sentido mal após comerem chocolate comprado num mercado. A mulher foi presa "sob suspeita de administrar uma substância nociva" no alimento, cita a Sky News.

As autoridades estão investigando os rumores de que haveria "drogas" no chocolate, mas "atualmente" não há "evidências que sustentem" estas alegações.

As barras de chocolate foram vendidas, no sábado, em caixas com o nome "Cali-Gold" e estavam dentro de embalagens douradas.

A polícia já pediu a qualquer pessoa que comprou o chocolate, mas que não o comeu, para que entre em contato com as autoridades.

Já a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido aconselha aqueles que comeram o chocolate e desenvolveram sintomas a ligar para o número de emergência ou para o seu médico de família.

Até ao momento, as pessoas que ficaram doentes já recuperaram.

As investigações continuam para entender o que teria causado o mal estar que todos sentiram.

A Agência de Normas Alimentares do Reino Unido também está a investigar se o chocolate foi vendido noutro lugar.