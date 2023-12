"Bebê milagre": nasceu com 378 gr, mas já vai passar o 1.º Natal em casa

Uma menina, que se acredita-se ser a menor bebê prematura a sobreviver na Irlanda, saiu do hospital a tempo de passar o primeiro Natal em casa, junto dos pais. Raina nasceu com 378 gramas, no dia 28 de junho. Depois perdeu peso, atingindo as 360 gramas. Os pais chegaram, a ser informados que a probabilidade de a filha sobreviver era de 10% e a menina já é chamada de "bebê milagre".

A bebê foi internada na neonatologia do Royal Maternity Hospital, em Belfast, onde permaneceu durante quatro meses, segundo a ITV News. Apesar de ter passado por vários sustos e complicações, a pequena Raina foi levada para casa em outubro.

“Foi lindo porque todas as enfermeiras e médicos aplaudiram a saída. A minha mãe e o meu pai também lá estavam", recordou a mãe da bebê, Rachel, sobre o dia em que levou a filha para casa. “Foi simplesmente um dos melhores dias das nossas vidas", disse ainda a mulher.

Durante o internamento, Raina precisou de 11 transfusões de sangue e recebeu duas vezes tratamento para uma sepsis. A menina teve ainda problemas de função renal, suspeitas de um problema grave no intestino e foi ainda observada devido a possíveis problemas no fígado e nas retinas.

O pai da bebê, Marcus, leu-lhe um capítulo dos livros do Harry Potter todas as noites. Até agora, Marcus já leu cinco livros da saga mágica à filha.

A menina nasceu muito pequena, tendo os pais sido informados que o menor bebê a sobreviver, até então, pesava 398 gramas. A menina que já tem seis meses, pesa 3 quilos e 400 gr, veste roupas de recém-nascido.

Os pais vão assim passar o primeiro Natal com a filha e garantem que "Raina vai ser muito mimada”.

