Passageiro fica preso durante toda viagem em banheiro de avião

Um passageiro na Índia ficou preso durante mais de uma hora no banheiro do avião onde viajava, impedido de destrancar a porta. A tripulação tentou, em várias ocasiões, libertá-lo, mas sem sucesso.

O homem só foi resgatado após o voo da companhia aérea SpiceJet, proveniente de Mumbai, ter aterrissado em Bangalore, na manhã de terça-feira, segundo a BBC.

"Durante toda a viagem, a nossa tripulação prestou assistência e orientação ao passageiro. À chegada, um engenheiro abriu a porta do banheiro e o passageiro recebeu apoio médico imediato", disse um porta-voz da SpiceJet à BBC, acrescentando que a companhia aérea lhe fornecerá um reembolso completo. A empresa lamentou a "inconveniência".

A rede britânica cita jornais locais que dizem que o homem se encontrava em "estado de choque". "O pobre homem voou de Mumbai para Bangalore dentro do banheiro e, surpreendentemente, ficou preso dentro do minúsculo espaço”, disse um funcionário não identificado do aeroporto de Bangalore ao Times of India.

O mesmo jornal cita, aliás, uma suposta nota que a tripulação teria escrito e dado ao homem, pedindo-lhe para não entrar em pânico. "Tentamos o nosso melhor para abrir a porta... não entre em pânico. Vamos aterrissar dentro de alguns minutos, portanto por favor feche a tampa do vaso sanitário e coloque-se em segurança. Assim que a porta principal do avião abrir, virá um engenheiro", dizia, supostamente, a nota, passada por baixo da porta defeituosa.

Leia Também: Passageiro alcoolizado morde tripulante e faz avião regressar ao Japão