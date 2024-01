Ativista é raptada ao procurar irmão desaparecido; família foi morta

Lorenza Cano, uma ativista em busca de seu irmão desaparecido no México, foi sequestrada por um grupo de homens armados em um ataque que resultou na morte de seu marido e filho. O trágico incidente ocorreu em sua residência na cidade de Salamanca, no estado mexicano de Guanajuato, conforme relatado pela agência de notícias The Associated Press (AP).

As autoridades locais anunciaram o desaparecimento de Lorenza Cano nesta quarta-feira, após o grupo de voluntários "Salamanca Unidos na Busca pelos Desaparecidos" denunciar o ataque armado. O Ministério Público mexicano confirmou as mortes do marido e do filho, enquanto a mulher permanece desaparecida.

[Legenda]© Luis Barron / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Segundo a AP, nos últimos cinco anos, a vítima dedicou-se à busca por seu irmão, José Cano Flores, desaparecido desde 2018, e integra um grupo de voluntários que trabalham incansavelmente para localizar os 114 mil desaparecidos no México.

Guanajuato, nos últimos anos, tem enfrentado a mais alta taxa de homicídios no México, principalmente devido a conflitos entre gangues e cartéis.

Leia Também: EUA voltam a rotular houthis de terroristas; outro navio é atacado