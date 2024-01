Quatro pessoas são encontradas mortas em casa na Inglaterra

Quatro pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa em Norfolk, na Inglaterra, nesta sexta-feira (19). A descoberta foi feita pela polícia, após uma chamada de um cidadão.

De acordo com a ITV News, a polícia foi obrigada a forçar a entrada na propriedade ao início da manhã. Um porta-voz da polícia garantiu que acredita que "todas as quatro pessoas se conhecem" e que as investigações ainda estão ocorrendo para que as vítimas sejam formalmente identificadas.

A área foi isolada pela polícia, que montou uma tenda forense do lado de fora da propriedade. A polícia assumiu que este é um "incidente muito angustiante e trágico", mas disse acreditar que se trata de um fato isolado.

Os habitantes locais se mostraram em "chocados e surpreendidos" com a descoberta dos cadáveres. “Moro aqui há 13 anos, muito raramente se vê um policial aqui, muito menos algo assim", referiu um dos habitantes.

A polícia ainda não divulgou informações sobre as causas das mortes ou a identidade das vítimas. As investigações estão em andamento.

Leia Também: Inglaterra. Bebé nasce em parque de estacionamento de hospital