Bebê com doença rara emociona internet; menina nasceu sem pernas e braços

Uma bebê brasileira, que nasceu com duas síndromes raras – Pierre Robin e Tetra-amelia -, está emocionando os internautas.

A mãe da menina, que além de ter nascido sem os quatro membros tem dificuldades respiratórias e alimentares, compartilha nas redes sociais a rotina com a filha Ayla.

Só no Tik Tok, Emanoela Pereira acumula quase 154 mil seguidores e quatro milhões de likes.

Ao jornalO Globo, a mulher revelou que, no início estava insegura em compartilhar imagens da filha nas redes sociais, contudo, isso se revelou muito benéfico tanto para ela como para a menina, uma vez que permitiu com que encontrasse pessoas que sofrem do mesmo problema. Assim, as famílias podem compartilhar experiências e dicas.

Com as postagens da rotina de Ayla, a mãe também quis mostrar a todos os internautas que a filha é uma criança "normal" e "capaz".

Nas redes sociais, os comentários são carinhosos do que esperava. "Ayla é linda e a sua mãe é maravilhosa" e "já me sinto uma tia de Ayla" são apenas alguns exemplos.

15 dias internada na UTI

Após nascimento, Ayla esteve internada durante 15 dias numa unidade de Terapia Intensiva, devido às dificuldades respiratórias que sentia.

De acordo com O Globo, a síndrome de Pierre Robin é caracterizada pela má-formação do queixo e pela "glossoptose", isto é, o deslocamento posterior da língua em direção à faringe, associada à obstrução das vias respiratórias.

Já a síndrome de Tetra-amelia é uma má-formação caracterizada pela ausência dos quatro membros. A condição é extremamente rara. Apesar de terem realizado já vários exames, os médicos ainda não descobriram o motivo da má-formação.

