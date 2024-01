Banco alimentar recebe molho de queijo com validade expirada há 25 anos

Voluntário de um banco alimentar em County Durham, Inglaterra, encontrou um produto com validade vencida há 25 anos. A descoberta foi feita quando o homem estava verificando os itens doados.

A lata de vidro de queijo e molho de cebola para batatas estava com o rótulo desbotado e o produto parecia "um pouco cinza". Ao verificar a validade, o homem percebeu que ela havia expirado em 9 de junho de 1998.

O gerente do banco alimentar, Jonathan Conlon, disse que este foi o produto mais antigo que já receberam. "Às vezes recebemos coisas que estão alguns anos desatualizadas e ocasionalmente recebemos coisas que as pessoas retiraram do fundo dos seus armários", disse Conlon. "Mas o molho de queijo é um recorde."

Conlon acredita que o produto tenha chegado ao banco alimentar através de uma doação pessoal. "O molho é mais velho que alguns dos nossos colaboradores", disse o gerente.

