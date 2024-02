Motorista bêbado atropela 30 pessoas em bloco de Carnaval em MG

Um motorista embriagado atropelou cerca de 30 pessoas durante o desfile do bloco ‘Makako Loko’, no final da noite de sexta-feira (9), em São Gonçalo do Rio Abaixo, no estado de Minas Gerais.

O motorista, que apresentava três vezes mais álcool no sangue do que o limite legal, teria perdido o controle do veículo, segundo informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na rede social X (Twitter).

Duas pessoas que ficaram em estado grave foram transportadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXII, de acordo com informações da Polícia Militar, citada pelo g1.

As restantes vítimas, que sofreram ferimentos leves, foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro de Itabira.

Revoltados, os foliões retiraram o motorista de dentro do veículo e o agrediram até que perdesse os sentidos, de acordo com o Correio Braziliense. O homem foi, depois, também transportado para uma unidade hospitalar.

A prefeitura lamentou o incidente, tendo assegurado estar a trabalhar para “garantir que todas as pessoas que necessitam de assistência sejam transferidas", tendo em conta o surto de dengue que tem assolado o sistema de saúde de MG nos últimos meses.

Leia Também: Ex-chefe do Exército foi criticado por bolsonaristas por submergir em reuniões sobre golpe