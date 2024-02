Cachorro é encontrado a 960km de casa após quatro anos desaparecido

Um cão que estava desaparecido por quatro anos foi encontrado a aproximadamente 960 quilômetros de sua casa no Colorado, nos Estados Unidos. Patches foi localizado nas proximidades da fronteira norte-americana com o México.

Benjamin Baxter tinha 13 anos quando trouxe o pequeno cão de seis semanas para casa. Em 2020, Benjamin mudou-se para outra cidade devido a uma nova oportunidade de trabalho, e como seu senhorio não permitia animais, Patches ficou temporariamente na casa de um amigo.

Contudo, alguns meses depois, o animal desapareceu. Inicialmente, Benjamin não ficou preocupado, já que o cão costumava fugir. No entanto, com o passar dos dias, ele perdeu a esperança de reencontrar seu fiel amigo.

Tudo mudou em 31 de janeiro deste ano, quando a esposa de Benjamin recebeu uma ligação da mãe informando que Patches tinha sido encontrado em Las Cruces, no Novo México. Benjamin inicialmente achou que era um engano, mas ao contatar o abrigo de animais, confirmou que se tratava do cão que não via há quatro anos.

Patches agora está com um amigo da família e em breve retornará finalmente para casa.

