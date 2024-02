Corpo retirado do Tamisa é de autor de ataque com ácido em Londres

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou, esta sexta-feira (23), que o corpo recuperado do Rio Tamisa era de Abdul Ezedi, que era procurado pelas autoridades britânicas desde 31 de janeiro.

“Trabalhamos para identificar formalmente o corpo. Tal como podem esperar, o nosso inquérito acerca desde ataque atroz vai continuar”, afirmou um comandante responsável buscas, citado pela Sky News.

Os restos mortais foram encontrados em 19 de fevereiro pela tripulação de um barco no rio que atravessa Londres, cidade onde no final do mês anterior o homem, atacou uma mulher, que se acredita ser ex-companheira dele, e as filhas da mesma. O ataque foi realizado com ácido e as autoridades acreditaram, logo desde o início desta caça ao homem, que o ataque tinha sido “direcionado”.

Segundo o comandante, Jon Savell, a mulher, de 31 anos, continua hospitalizada – mas já estável e já sem ser sedada. Inicialmente, a mulher chegou mesmo a estar em perigo de vida. O responsável adiantou ainda, citado pela imprensa britânica, que as autoridades ainda não falaram com ela, mas que o farão em breve.

Outras pessoas ficaram feridas durante o ataque na Avenida Lessar, na capital britânica – tanto agentes, como alguns vizinhos da família, que tentaram ajudar.

À Sky News, uma amiga da mulher que foi atacada disse que esta tinha perdido a visão num olho e que “física e mentalmente há um longo caminho pela frente para ela e para as meninas”.

Segundo a mesma amiga, a mulher está fazendo um “grande progresso” e está desejosa de estar com as suas filhas, de três e oito anos.

